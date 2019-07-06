شاهدوا باميلا أندرسون تفضح عادل رامي.. تعنيف وخيانة وأكاذيب!

بعد ان انفصلت عن حبيبها، نشرت الممثلة الاميركية ​باميلا أندرسون​ فيديو وصوراً تظهر فيها يديها مضمدتين بعد ان قام ​عادل رامي​ بتعنيفها حتى كسرت يديها، وفقاً لموقع “دايلي ميل” البريطاني.

الا ان عادل نفى اتهامات اندرسون: “أتمنى ألا تصدقوا هذه الأكاذيب، ولا أسمح أن تُنشر لأنّ من المستحيل أن أتطاول على امرأة”. فأجابت باميلا : “يبدو أنّه لا يدري ما مفهوم العنف”، وقالت انها لم تزر الطبيب إلا بعد ستّة أشهر من الحادثة وأخفت ما حدث كما تعرّضت للضرب والإهانة وهدّدها بكسر قدمها ايضا.



وكانت قد عللت باميلا سبب انفصالها عن حبيبها اللاعب الشهير وذلك لانها اكتشفت انه كان يخونها مع حبيبته السابقة وأم توأميه، سيدوني بيمونت.