شاهدوا بثينة الرئيسي تثير ضجة كبيرة وتتعرض للانتقادات.. ما فعلته مع أطفالها صادم جداً

صدمت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تقديمها العيدية لأولادها في يوم عيد الفطر. إذ سمع صوتها في الفيديو وهي تتوجه للأولاد، مشيرة إلى أن أول من يبدأ منهم بالبكاء يمكنه الحصول على مال العيدية.

وقالت: “أكثر واحد يقنعني بالبكي راح ياخذ هذا الظرف”. وحاول كل من الأطفال الثلاثة البكاء إلى أن تمكنت إحدى ابنتيها من ذلك.

وأعربت الفنانة عن إعجابها بقدرة الفتاة على التمثيل. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق أكثر من 249 ألف مشاهدة. لكنه عرضها لانتقادات عدد كبير جداً من المتابعين الذين رأوا أنها تقوم بتعذيب أولادها وإذلالهم وتعلمهم الكذب.

وجاء في التعليقات: “مريضة ذلتهم” و”هذي مو عيدية هذا إذلال وتعليمهم الكذب والمذلة” و”وش ذا الأسلوب التافه يوم العيد…ما عرف له إلا الولد” و”تذل أطفال على شان بيزات” و”تعلمهم على الكذب والتمثيل” و”هذي مو عيدية هذا إذلال وتعليمهم الكذب والمذلة”.