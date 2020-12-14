ضجة واسعة أثيرت بين المتابعين بعد تداول أخبار عن قتل الممثلة الإماراتية ​بدرية أحمد​ لزوجها والهروب، فيما رجال المباحث في أبو ظبي يبحثون عنها، الأمر الذي دفع بها إلى الخروج والرد، نافيةً هذه الأخبار، مشيرةً إلى أنها مجرد شائعات.



وقالت في مقطع فيديو تداوله المتابعون :”ألا يكفي الظلم الذي عانيت منه منذ سبع سنوات حيث أبعدت عن الساحة الفنية فيما جمهوري بطالب بعودتي؟”.

وأضافت: “من كل مكان ظلم؟ من الدنيا، من الناس، من العالم، من الشغل”. وتابعت أنها غير متزوجة وأنها لم ترتبط من ما يقرب من 23 عاماً. وسخرت من الخبر لافتة إلى أنها أوكلت القضية إلى المحامي الخاص بها. وتمنت أن ترى مطلقي الشائعة خلف قضبان السجن.