أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم الجدل مرة جديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها، تسكب فيه الحليب على حذاء خلال الترويج له.

وقالت: “الآن سيأتي المطر والطين، انظروا كيف يمكن إزالة الأوساخ بسهولة”.

وجاء هذا الفيديو بعد ان أحدثت ضجة واسعة بسبب اعتبارها انها تتصدّر محرّكات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، وأن اسمها هو الأكثر تداولاً وبحثاً عليها.

المودل السعودية بدور البراهيم الشهيرة بمقولة مهري مليون تثير الجدل وتشعل غضب المتابعين عبر السناب بسكب الحليب على الحذاء . pic.twitter.com/aDdGNd3G1c — موجز المشاهير (@m_gez1) October 29, 2020

وقالت في مقطع مصوّر: “كل يوم تطلع هالأشكال تقول مين مكسر السوشال ميديا مين أكثر مشاهدات ها الأسبوع.. أقول: “مكسرة الشوسال ميديا ومكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك”.

وأضافت: “إذا انت أصلًا تبي تشتهر وتسوي مشاهدات نزل كل أسبوع أشياء عني بس وشوف المشاهدات عندك.. بدور البراهيم أكثر مشهورة وفاشينيستا في الشرق الأوسط عليها بحث في غوغل وتويتر وكل مكان.. اصحوا”.