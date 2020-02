شاهدوا.. براد بيت يشن غضبه على ترامب في الأوسكار

خلال تسلمه جائزة الأوسكار ، هاجم النجم العالمي ​براد بيت​ الرئيس دونالد ترامب حيث انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين صوتوا ضد استدعاء الشهود في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووجه بيت انتقاداً لعدم السماح لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بالشهادة على الرغم من استعداده للإدلاء بشهادته.

وكان قد فاز بيت في الساعات الأولى من يوم الإثنين بجائزة أفضل ممثل مساند عن دوره في “Once Upon a Time in Hollywood”، متفوقاً على منافسيه على الجائزة توم هانكس عن فيلم “A Beautiful Day in the Neighborhood”، وأنتونى هوبكينز عن فيلم “The Two Popes”، وآل باتشينو عن فيلم “The Irishman”، وجو بيشى عن فيلم “The Irishman”.

وأهدى بيت الجائزة إلى أولاده.

وهذه أول مرة يفوز فيها بيت (56 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل بعد 30 عاما في صناعة السينما، وكان قد نال بيت إحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كمنتج في الـ 2014 لأفضل فيلم وهو 12Years a Slave .

كما قال عن تسلمه الجائزة :”أنا مصعوق. انا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل”.

واستذكر بيت وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس والمخرج ريدلي سكوت الذين أعطياه فرصته الأولى في فيلم “ثيلما آند لويز” (1991) قبل حوالى 30 عاما.