شاهدوا براد بيت يكتب وصيته.. لمن وزّع ميراثه؟

ترك النجم ​براد بيت​ بكتابة وصية كل أملاكه لأولاده الستة، والزوجة السابقة ​أنجلينا جولي​ لن تحصل على أي شيء.

وسيقسم براد بيت الميراث، الذي قدره 250 مليون دولار، بالتساوي بين أولاده الستة، ويقوم بإنشاء صندوق استئماني يمكن فتحه فقط بعد وفاته، بحسب موقع “​Radar Online​”.

وصرح مصدر للموقع أن “بيت يريد التأكد من أن جميع الأموال، التي لم يعطها لأنجيلينا بعد الطلاق، ستكون محمية بشكل جيد”.

وكانت أنجلينا جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في شهر أيلول/سبتمبر عام 2017، أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء، مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.