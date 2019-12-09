شاهدوا بسمة بوسيل تبكي أمام الكاميرات بسبب تامر حسني.. وما فعلاه في السيارة يشعل المواقع

تناقل عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للمصممة المغربية بسمة بوسيل لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وبدا أنه تم تسجيله أثناء إعلان دخوله إلى موسوعة “غينيس” باعتباره أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

وظهرت المصممة شديدة التأثر فيما كان زوجها يلقي كلمة قصيرة للمناسبة.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 181 ألف متابعة.

كذلك تداول الناشطون فيديو آخر للفنان المصري وزوجته أثناء وجودهما في السيارة حيث رافقا أغنية جديدة لتامر بطريقة طريفة أثارت إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.

وأشعلت بوسيل حسابها على التطبيق بنشر فيديو للأخير أثناء انضمامه إلى الموسوعة الشهيرة وحققت من خلاله أكثر من 421 ألف مشاهدة.