تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، بدت فيه وهي تكشف حقيقة عمليات التجميل التي خضعت لها في الوجه بعد أن تعرضت لهجوم من متابعيها… وعلّقت قائلةً: “لم أخضع لأي عمليه تجميل في وجهي، كل ما في الأمر أني تعرضت للتعب وكان العلاج الوحيد الكورتيزون مما عرضني لبعض الانتفاخات في وجهي، لكن لم أقم بأي عملية تجميل في الوجه”.

في جانب آخر، كشف الفنان تامر حسني لأول مرة عن سبب طلب زوجته بسمة بوسيل الطلاق، وذلك في تصريحات لبرنامج «أجمد 7» على إذاعة وقناة “نجوم FM”. إذ قال: “بسمة تأثرت بالشائعات وبالكلام حولي وأنا أعذرها فهي أصغر مني والتمس العذر لها فهي مهما تحملت أنا أعذرها، فحياتي صعبة ومعلش انتي أكبر من كده وربنا يخليكي ليا ويخليلنا أولادنا.. وأقول لها كل سنة وأنتي حبيبة قلبي”.

وكانت خلافات قد نشبت بين كل من تامر حسني وبسمة بوسيل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أدت إلى إعلان بسمة انفصالهما بينما نجح تامر في مصالحتها، وحاول إنهاء خلافه مع زوجته ووجّه لها رسالة عتاب بعدما أعلنت على السوشيال ميديا خبر انفصالهما.