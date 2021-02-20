كشفت ​الفنانة المصرية بشرى​ أنها كانت ضحية تشخيص طبي خاطئ، لمشكلة كبيرة في القلب، كاد أن يَتَسَبّب في عدم زواجها.

وخلال إستضافتها وزوجها رجل الأعمال ​سالم هيكل​، في برنامج “معكم ​منى الشاذلي​”، مع ال​إعلام​ية المصرية منى الشاذلي عبر قناة “cbc” المصرية، قالت بشرى إن “حالتها كانت قد تمّ تشخيصها على أنّها حُمَى روماتيزمية شديدة جداً، أنا ضحية تشخيص خاطئ… كانت عندي مشكلة في القلب فعلاً وأُعالج منها، لكن ما تمّ تشخيصه كان أضخم بكثير، وبقيت أعالج إلى الجامعة”.

من جهته، كشف سالم أن قصة حُب جمعته ببشرى، منذ أن كان عمرهما 14 عاماً، غير أنها صارحته وهي في الـ16 من عمرها، وقالت: “عندي مشكلة في القلب، ولا يمكن أن أتزوج، ويجب أن نفترق”، وعَلّق على قولها: “لم يكن فيلماً لأمينة رزق، بل سافرت لإنجلترا وعادت، وإتضح أن التشخيص خاطئ، وليس عندها مشكلة في القلب”.







