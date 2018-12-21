شاهدوا .. بطل “إحكي أيها البحر الأسود” يتعرض لحادث سير

أثناء تصوير حلقات مسلسله “إحكي أيها البحر الأسود” تعرض الممثل التركي ​اولاش تونا​ الذي يقوم فيه بدور طاهر كايلي إلى حادث سير.

وإصطدم أولاش جدار خلال انعطافه بالسيارة ولم يستطع السيطرة عليها، فأصيب بخدوش بسيطة وتعرّضت السيارة لبعض الأضرار.

ومن ناحية أخرى وبخطوة لافتة إعتذر أولاش من إحدى المعجبات بعد أن رفض أخذ صورة معها حيث كتب رسالة لها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قال فيها:” أحياناً تكون أيام التصوير طويلة ومتعبة، وانتِ صادفتِ أحد تلك الأيام. حزنت لأني كسرت بخاطرك، اتمنى ان نلتقي مجدداً. مع احترامي”.