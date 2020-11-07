تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشكل واسع، يرصد رقص الموسيقار هاني مهنا مع ابنته العروس الفنانة هنادي مهنا، على أغنية “بنتي وحبيبتي” للفنان مدحت صالح، في زفافها من الفنان أحمد خالد صالح، في حفل احياه النجم تامر حسني، بحضور اقتصر على الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن في مصر، مع شرط عدم حضور الأطفال والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

ورقصت هنادي مهنا مع والدها على أغنية “بنتي وحبيبتي” وفق ما اظهرت لقطات الفيديو، قبل ان يدخل هاني مهنا في حالة من التأثر، فاغرورقت عيناه بالدموع.

يذكر أن أحمد وهنادي قد احتفلا بعقد قرانهما منذ عدة أيام، بعد مرور حوالي عشرة أشهر على خطبتهما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، واقتصر الحفل على حضور عدد قليل من الفنانين أبرزهم النجم تامر حسني والفنانة درة والإعلامية فرح علي والفنانة الشابة مايان السيد والمطربة الشعبية بوسي والفنان محمد الشرنوبي، حيث اكتفى العروسان بالأصدقاء المقربين وأفراد الأسرتين فقط.

واجتمع الثنائي أحمد خالد صالح وهنادى لأول مرة في عمل فني وهو مسلسل «الفتوة» وكان العمل تأكيدا لقصة الحب بينهما بعد الخطوبة، حيث جسدا شخصية حبيبين، وتم عرض المسلسل الذي قام ببطولته ياسر جلال في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، وشهدت أحداث المسلسل زواج الثنائي بعد علاقة الحب بينهما، ليتحول التمثيل لحقيقة بعقد أحمد خالد صالح قرانه على هنادي.























