شاهدوا.. بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

احتفلت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ بعيد زواجها الثالث من زوجها رجلا الأعمال ​سلطان عبد اللطيف​ باهديلة وذلك على طريقة المشاهد الرومانسية في الأفلام الهندية، فنشرت مقطع فيديو مصوّر لها وهي تركض نحوه ثم لتقفز ويقوم زوجها باحتصانها، وعلقت على الفيديو :”الله لا يغير علينا الا للأحسن. الله لا يفرقنا. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له. أحبك️ قدام الله وخلقه. ذكرى زواجنا الثالثة”.

إشارة إلى أن بلقيس لديها طفل من زوجها يدعى تركي وهي تعتبر من الفنانات المحبوبات في الخليج خصوصاً بما تقدمه من فن وأغنيات ذات مستوى.

و للحقيقة ولمن لا يعرف من هو زوجها فهو رجل أعمال السعودي اليمني الأصل لم يعمل في مهنة واحدة بل أنه يعمل في 7 مهن مختلفة! فهو ممثل ومحاسب ومدرب رياضي في مجال كمال الأجسام، كما يعمل كعارض أزياء ومدير مطعم عصائر وأطعمة بجدة، وصاحب شركة مقاولات، ومالك مؤسسة تجارية تحمل اسمه. هو بالفعل شاب مكافح ومجتهد للغاية مما جعله من أكبر رجال الأعمال في السعودية كما أنه صنع نفسه بنفسه.