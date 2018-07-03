شاهدوا.. بيونسيه في موقفٍ محرج وتطلب النجدة خلال حفلتها.. فماذا حصل؟

تعرّضت النّجمة العالميّة ​بيونسيه​ في حفلها الأخير في العاصمة البولنديّة وارسو، لموقفٍ محرج لم يكن في الحسبان.

وذلك مباشرة بعد انتهاء حفلها الذي رافقها فيه زوجها مغنّي الراب العالمي ​جاي زي​.



فبعد أن كانت بيونسيه ترقص وتُغنّي في ختام الحفل، كان من المُفترض أن تصعد منصةً أخرى من الجهة المقابلة للجمهور وهي أعلى من المسرح وينتهي الحفل هناك، لكنَّ القائمين على الحفل لم ينتبهوا الى ضرورة إنشاء درج كي تنسحب منه بيونسيه، فعلقت لعدّة دقائق قبل أن يتوجّه العاملين في المهرجان الى تركيز سلّم يصل الأرض بأعلى المسرح.

في النّهاية، تمكّنت النّجمة من النّزول إلى المسرح وسط هتاف الجمهور. وتتابع حفلاتها العالمية ضمن جولتها مع زوجها On The Run II، وأطفالهما الثلاثة معهما.