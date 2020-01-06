شاهدوا.. تاج حيدر تجمع عدد من الممثلات السوريات بينهن شكران مرتجى وهيا مرعشلي

شاركت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من زيارة قامت بها إلى منزل زميلتها الممثلة السورية ​تاج حيدر​، ترافقها الممثلات السوريات ​شكران مرتجى​، ​قمر خلف​، ​لورا أبو أسعد​ والفنانة ​روعة السعدي​.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، خاصةً انه ظهرت أجواء الفرح والصداقة الواضحة بينهنّ كممثلات، فيما أثنى البعض الآخر على جمال حيدر، والتي هي حالياً غائبة عن الأعمال الفنية أو الإطلالات.

ويعتبر الجزء الرابع من مسلسل “طوق البنات” والذي عرض عام 2017 آخر أعمال الفنانة السورية تاج حيدر، إذ أقلت الفنانة تاج حيدر بعد زواجها عام 2015 من رجل أعمال لبناني من أعمالها الفنية، واختفت بشكل كامل عن منذ آخر مسلسلاتها عام 2017، وظهرت في شهر أيلول من عام 2019 بعدد من الصور بعد إنجابها ابنتها الأولى إيلا.