شاركت الفنانة السورية الشابة تاج حيدر في عزاء المخرج الراحل حاتم علي مساء الإثنين، الذي كان اليوم الأخير للعزاء، لكنها لفتت الأضواء بين المتابعين دون سواها من النجمات اللاتي حضرن العزاء أيضًا.

وجاء اهتمام الجمهور بظهور تاج حيدر بسبب اختفائها عن الساحة الفنية وكذلك الإعلامية في الآونة الأخيرة، وظهرت الفنانة الشابة في العزاء متأثرة جدًا وتبكي رحيل عرّابها حاتم علي.

وكان المخرج الراحل قد ساهم في شهرة تاج حيدر عندما أشركها في مسلسل “الزير سالم” عام 2000، حيث كانت تبلغ من العمر آنذاك 12 عامًا، لكنها نجحت في دورها “اليمامة” ابنة “كليب”، توالت أعمالها بعد ذلك وحققت العديد من النجاحات في بعض أعمالها حتى استطاعت تثبيت اسمها على الساحة الفنية في سوريا.

فيما بدا للبعض أن ملامح تاج حيدر مختلفة نوعا ما عما كانت تظهر عليها سابقًا إن كان في أعمالها الدرامية أو صورها المنشورة عبر مواقع التواصل، لكن متابعين قالوا إن حيدر ظهرت دون مكياج على وجهها ومتأثرة وباكية على رحيل حاتم علي لذلك بدا عليها الاختلاف في ملامحها.

يذكر أن تاج حيدر ولدت لعائلة فنية، والدتها الفنانة نهاد الشيخة، شاركت في فرقة التلفزيون مع الفنان دريد لحام، وأسند إليها دور الشابة التي كانت تبكي في أغنية (يامو)، وشاركته في عدة مسرحيات.

أما والدها فهو الفنان ماهر حيدر الذي أشرف على تدريب فرقة أمية للرقص الشعبي في وزارة الثقافة، درست في معهد الباليه، وحاصلة على شهادة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق.

بدأت التمثيل في طفولتها في مسلسل الأطفال مفتاح الحكايا عام 1996 مع الفنان رفيق سبيعي والطير مع الفنان عبد الرحمن آل رشي عام 1998.

في نوفمبر 2015 أعلنت عن زواجها من رجل أعمال لبناني وفي يوليو 2019 رزقت بابنتها الأولى آيلا.

كما لفتت تاج حيدر أنظار الجمهور عندما شاركت في الجزأين الأول والثاني من المسلسل الشامي الشهير “باب الحارة” عامي 2006، و2007، بدور “جملية” ابنة “أبو عصام” عباس النوري، ووالدتها في المسلسل كانت “صباح الجزائري” بدور “سعاد”.