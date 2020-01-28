شاهدوا تامر حسني ينشر كواليس تصوير “الفلوس”.. خالد الصاوي: مجنون بعمله

كشف الفنان المصري ​تامر حسني​ عن أجواء كواليس تصوير فيلمه الجديد “الفلوس” من خلال فيديو نشره عبر يوتيوب، ظهر فيه مجموعة من أبطال الفيلم وضيوف الشرف.

يعرض الفيديو التدريبات الرياضية القاسية التي قام بها تامر، والممثل المصري ​خالد الصاوي​ في مشاهد الأكشن والمعارك. وعلّق خالد الصاوي على أداء تامر بالقول: أنه حالة فنية متوهجة، يملأ أي موضوع يضع نفسه بداخله، تمثيلا كان أو غناء أو أكشن، لأنه بالفعل مجنون بعمله”.

وأضافت عائشة بن أحمد: “نشاهد هذه النوعية من الأفلام لأول مرة في السينما المصرية”.

وقال أحمد السقا: “إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا”.

وأشار المخرج ​سعيد الماروق​ الى أن ” التجربة صعبة وممتعة، أعتقد أنها ستكون مهمة لتامر في مستقبله”.

أما زينة فقالت: “القصة كانت جديدة بطريقة لم أتخيلها”.