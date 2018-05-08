شاهدوا.. تامر عبد المنعم ينتقد تقديم سما المصري برنامجا دينيا في رمضان‎

انتقد الإعلامي تامر عبد المنعم الكاتب ​علاء الأسواني​، خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج “العاصمة”، وذلك على ما كتبه على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع تقديم الفنانة ​سما المصري​ برنامجا دينيا.



وقد عرض تامر عبد المنعم في البرنامج منشورا لعلاء الأسواني يتساءل فيه عن مؤهلات سما المصري حتى تقدم برنامجا دينيا، وما إذا كانت تلك مجرد خطة مخابراتية لإلهاء الرأي العام لا أكثر.

ومن ناحية أخرى، كانت سما قد تلقّت هجوما قويا من قبل المتابعين، بعدما ظهرت في صور نشرتها من وحي البرنامج وهي مرتدية الحجاب.