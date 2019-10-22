شاهدوا.. تسريب يوضح حقيقة تعدي شقيقة زينة على أحمد عز

كشف أحدى الفيديوهات المسربة من كاميرا الفندق، الذي كان يقيم فيه الفنان أحمد عز، في منطقة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، عن اعتداء “نسرين” شقيقة الفنانة زينة عليه، حيث أوضح الفيديو التفاصيل الحقيقية لما تردد بين طرفي النزاع.

ويوضح الفيديو الذي تم تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن “عز” كان يجلس في المطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص – أحد شهود الواقعة- ويتبادلان حوارًا جانبيًا، يتخلله تلبية “عز” لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه نسرين شقيقة زينة، التي اتجهت بصحبة شقيقها.

يذكر أن الطرفين قد بدأ بينهما خلاف؛ بسبب حقيقة نسب طفلي زينة، وهو ما أوقع بينهما الكثير من المشاكل؛ لتبدأ بعد ذلك رحلتهما مع المحاكم لإثبات نسب الطفلين لأحمد عز، حسبما كشفته زينة.