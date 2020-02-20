شاهدوا تشبيه معتصم النهار بممثل تركي شهير.. والأخير بموقف محرج بسبب زميلته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو من مؤتمر فيلم “رومانسية ثقيلة”، الذي قال فيه النجم التركي ​اونور تونا​: “صورنا الفيلم باستمتاع”، لترد زميلته الممثلة التركية ​توانا توركاي​ بطريقة طريفة: “استمتعنا كثيراً خلال تصويرنا الفيلم، أتمنى أن ينعكس ذلك للمشاهدين هههه.. لن أقول مثل هذه الامور الكليشيهية”، ما اثار جدلا كبيرا.

وافادت مصادر ان تونا قام بعد ذلك بإلغاء متابعته لها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، لكل الأمر ليس صحيحا، وتجمعهما علاقة ممتازة.

الجدير ذكره ان اونور تونا تمت مقارنته مؤخرا بالممثل السوري ​معتصم النهار​ من ناحية الشبه الكبير الذي يجمعهما.

وتحدثوا عن وجه الشبه بينهما لدرجة كبيرة. واعتبر البعض أنّ معتصم يفوق الممثل التركي وسامة، في حين رأى آخرون العكس.ويحظى مسلسل “الطبيب المعجرزة” بنجاح كبير في تركيا ولدى الجمهور العربي ويحقق نسبة مشاهدة عالية، إضافة إلى الاعجاب بدور أونور تونا في المسلسل.