فاز الممثل التركي ​كرم بورسين​ بجائزة “اكثر ممثل اعجابا”، وذلك في حفل توزيع جوائز جامعة يلديز التقنية، وقال كرم بورسين خلال التكريم: “كانت سنة صعبة بسبب كورونا”.

الا انه حصل ما لم يكن في الحسبان، فعند عودة كرم لمقعده، قام مذيع بإستفزازه بعد قوله: “يقول العام الماضي كان يعمل تحت ظروف صعبه لكنه كان يتلقى 120 الف ليرة عن كل حلقة”، فعندها فاجأ كرم الجميع وترك القاعة دون ان يعلق على كلامه.

على صعيد آخر نفى كرم بورسين مؤخرا خبر إيقاف مسلسل “أنت أطرق بابي” بسبب شجار بينه وبين زميلته الممثلة التركية هاندا أرتشيل التي تشاركه البطولة.

اليوم في حفل توزيع جوائز جامعة يلديز التقنية كرم بورسين نال جائزة اكثر ممثل اعجابا، وقال "كانت سنة صعبة بسبب كورونا"

وأثناء عودته لمقعده، قال المذيع "يقول العام الماضي كان يعمل تحت ظروف صعبه لكنه كان يتلقى 120 الف ليرة عن كل حلقة"



كرم بعد سماعه للمذيع ترك القاعة بدون أن يقول شيء pic.twitter.com/wADtMwR9e6 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 11, 2021