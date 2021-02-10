تعرضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز لموقف محرج، خلال كواليس تصويرها برنامج “أمير الشعراء” الذي تقدمه، إذ سقطت أرضاً أثناء استعراضها لفستانها.

وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه عبد العزيز وهي تسير على المسرح بينما يلتف حولها عدد من المصورين، ثم تتعثر وتسقط فجأةً على الأرض، ويسارع المصورون إلى مساعدتها في النهوض.

وفي الفيديو، يبدو أن سبب تعثر مهيرة كان بسبب أحد المصورين الذي كان يسير خلفها، إذ دعس على فستانها بينما كانت تسير لتتعثر وتسقط.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وتمنوا السلامة للإعلامية مهيرة عبد العزيز.