شاهدوا.. تغريدة من وائل كفوري لـ نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا

تغريدة من #وائل كفوري لـ #نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا.. حيث نشر النجم اللبناني عبر حسابه على تويتر تغريدة قائلاً: “إلي سنين بفتش وبسأل مين حبيبي أنا، اليوم عرفت مين هوي حبيبي” وأنهى كلامه باسم نوال لترد الأخيرة عليه “أحبك”.. وانهالت بعد ذلك التعليقات الإيجابية بين معجبي النجمين وتمنى البعض أن يتحول الموضوع إلى ارتباط

وأنتم هل ترونهما مناسبين لبعضهما؟

Love youuuuuuu😘😘❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ https://t.co/oObzS0KqMO — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 25, 2020