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شاهدوا.. تغريدة من وائل كفوري لـ نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا

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wael kfoury nawal elzoghbi1

وائل كفوري مع نوال الزغبي

تغريدة من #وائل كفوري لـ #نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا.. حيث نشر النجم اللبناني عبر حسابه على تويتر تغريدة قائلاً: “إلي سنين بفتش وبسأل مين حبيبي أنا، اليوم عرفت مين هوي حبيبي” وأنهى كلامه باسم نوال لترد الأخيرة عليه “أحبك”.. وانهالت بعد ذلك التعليقات الإيجابية بين معجبي النجمين وتمنى البعض أن يتحول الموضوع إلى ارتباط
وأنتم هل ترونهما مناسبين لبعضهما؟

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