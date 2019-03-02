الصفحة الرئيسية فن شاهدوا توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: يهدف إلى إبراز الغرائز الحيوانية.. لا...

شاهدوا توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: يهدف إلى إبراز الغرائز الحيوانية.. لا أفتخر بهذه الجائزة

بواسطة -
0 39

عبّر الإعلامي توفيق عكاشة عن غضبه الشديد تجاه الفنان المصري الأميركي العالمي رامي مالك الفائز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن تجسيده شخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم “بوهيميان رابسودي”، مؤكداً أنه يهدف في تمثيله إلى “إبراز الغرائز الحيوانية للمشاهدين خصوصاً العرب”.

وأضاف خلال تقديم برنامج “مصر اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مالك حصل على الأوسكار عن أداء دور رجل مثلي، فقال: “أنا لا أفتخر بهذه الجائزة، معتبراً أنه “ليس من الطبيعة الجنسية السليمة التزاوج من نفس الجنس”. وتابع: “عاوزين يربطوا الإخوان بالدين، ويقولوا شُفتوا لما بعدنا عن الإخوان حصلّنا إيه”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.