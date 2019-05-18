شاهدوا.. توقف عرض مسلسل تونسي بسبب مشاهد العنف والجنس

اضطرّت قناة “الحوار التونسي”، التوقّف عن بث المسلسل التونسي “​أولاد مفيدة​”، بعد مرور الحلقة الحادية عشر عقب تعرض المسلسل الى موجة من الانتقادات بسبب تضمّنه مشاهد عنف وجنس.

وأعلن مخرج المسلسل سامي الفهري عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ حلقة يوم أمس الخميس، كانت الحلقة الأخيرة من المسلسل في جزئه الرابع.

وأجبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إلى التحرك، و إصدار بيان شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن المسلسل يحتوي على مشاهد عنف صادمة للمشاهدين وخاصة منهم الأطفال وطالبت القناة حذف المشاهد الجنسية منه وتقليص وعرضه في وقت متأخر.

لكن التوقيت الذي طالبت به الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، لم يرق لقناة “الحوار التونسي”، التي اختارت تقليص حلقات المسلسل، والإبقاء على موعد بثه في توقيته المعتاد بعد أن تم إعادة تركيب الحلقات المتبقية من مسلسل “أولاد مفيد”ة وحذف كل مشاهد العنف.













