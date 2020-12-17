أطلت الفنانة اللبنانية جاكلين على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت اليوم من أرشيفها، مشهداً من فيلم “بدوية في باريس”، الذي شاركت في بطولته.
وتظهر جاكلين بالفيديو مع الممثل المصري الراحل رشدي أباظة، وهما يحتضنان بعضهما البعض، وذلك بعد فترة من الغياب عن لقائهما ببعضهما البعض، بحسب أحداث فيلم “بدوية في باريس”.
وإنهالت التعليقات من متابعي الفنانة جاكلين، الذين أحبوا المشهد الذي نشرته، وأثنوا على هذه الإطلالة الرائعة لها وللممثل الراحل رشدي أباظة، وتمنوا لجاكلين طول العمر، وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر.
أطلت الفنانة اللبنانية جاكلين على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت اليوم من أرشيفها، مشهداً من فيلم “بدوية في باريس”، الذي شاركت في بطولته.
يعني شنو ظهرا بعد فترة من الغياب ؟؟
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يعني المرحوم المعروف بحبه للنسوان خرج من قبره ليظهر مع ما اعرف شنو اسمها ليظهرا معا من جديد بعد فترة من الغياب
ماذا تقول أنت؟