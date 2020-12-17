أطلت الفنانة اللبنانية ​جاكلين​ على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت اليوم من أرشيفها، مشهداً من فيلم “بدوية في باريس”، الذي شاركت في بطولته.

وتظهر جاكلين بالفيديو مع الممثل المصري الراحل ​رشدي أباظة​، وهما يحتضنان بعضهما البعض، وذلك بعد فترة من الغياب عن لقائهما ببعضهما البعض، بحسب أحداث فيلم “بدوية في باريس”.

وإنهالت التعليقات من متابعي الفنانة جاكلين، الذين أحبوا المشهد الذي نشرته، وأثنوا على هذه الإطلالة الرائعة لها وللممثل الراحل رشدي أباظة، وتمنوا لجاكلين طول العمر، وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر.





