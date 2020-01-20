شاهدوا.. جرأة صبا مبارك بالقميص الأحمر الشفاف في دبي

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة للفنانة الأردنية صبا مبارك التقطت لها على هامش حفل “شاهد” الذي أقامته مجموعة MBC في دار الأوبرا في دبي مؤخراً.

واختارت لحضور المناسبة إطلالة كاملة باللون الأحمر من تنسيق الستايلست علاء السمّان، فارتدت سروالاً وسترة ولفتت الأنظار بإضافة قميص باللون نفسه بقصة الكورسيه ولاحظ الكثيرون أنه شفاف.

ويشار إلى أن صبا فاجأت الجميع بالتغيير الذي طرأ على شكلها، إذ اعتمدت للمرة الأولى الشعر القصير الأملس.

ويشار إلى أنها أصبحت حديث ناشطي المواقع بسبب توجيهها غمزة للفنان السوري تيم حسن لأنها لم تتمكن من مصافحته.

وحضرت صبا مبارك الحفل الذي شهد الإعلان عن عملها “نمرة اتنين” الذي يضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، بما في ذلك المخرج والكتاب والممثلين: منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، شيرين رضا، أحمد مالك، أمينة خليل، عادل كرم، إياد نصار، سارة طيبة.



ويأخذ العمل منحى رومنسي عن العلاقات في مجتمعنا الحالي، تدور أحداثه في 6 مدن عربية: الرياض، جدّة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي. يتألف من حلقات منفصلة متصلة، بحيث تطرح كل حلقة قصة مختلفة عن الأخرى، وتضم كذلك كل حلقة طاقم من الممثلين والمخرجين العرب الذي يختلفون عن الحلقات الأخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، كتابة مجموعة من الكتاب هم: آدم عبدالغفار، وائل حمدي، سما عبد الخالق، سارة طيبة، يسر طاهر، والمشرف على الكتابة مريم نعوم.

ومن إخراج: تامر محسن، طارق العريان، هادي الباجوري، محمد شاكر خضير، هاني خليفة، أحمد نجار، آدم عبد الغفار، ومن إنتاج هاني أسامة (The Producers).