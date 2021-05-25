من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم والنجمات على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة الاردنية”صفاء سلطان”، التى دائمًا ما تشارك متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور تشهد ظهور إبنتها الوحيدة “املي” التى أستطاعت أن تخطف الأنظار بملامحها الأجنبية وبشبها الكبير مع والدتها.

كما أحيت النجمة صفاء سلطان يوم ميلاد ابنتها أملي الذي يصادف اليوم ونشرت صفاء عبر صفحتها الخاصة على ” إنستجرام ” صورة تجمعها بإبنتها أملي وعلّقت عليها: “بتاريخ هاد اليوم صرت ام لأحلى صبيه بالدنيا اميرة حياتي ونور عيوني بنتي ورفيقتي وسندي نقطة ضعفي ونقطة قوتي (املي) ربي يسعدك ويحميكي ومايحرمني منك ياكل الدنيه ..بحبك ماما”.

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من ناحية أخري، أثارت صفاء سلطان الجدل على مواقع التواصل مؤخرًا، بعدما ظهرت في برنامج “شو القصة؟” الذي تقدّمه الإعلامية رابعة الزيات على شاشة قناة “لنا” السورية، حيث أطلقت صفاء سلطان العديد من التصريحات الجدلية حول قضية منظمات حقوق المرأة وزواج القاصرات.

وقالت صفاء أنها تزوجت مرتين فقط في حياتها الأولى من والد ابنتها، والمرة الثانية كان زواجاً سرياً، نافية أن تكون تزوجت مرة ثالثة من من الفنان طارق مرعشلي الذى طالتهما الشائعات حول ارتباطهما، مضيفة أنها تنتمي لأسرة أردنية سورية تعتمد في زواج بناتها على الزواج التقليدي، وكان ذلك السبب في قبولها زيجتها الأولى لشاب من معارفهم يقيم بأمريكا بعد انتهائها من الدراسة الثانوية مباشرة.

وأشارت «سلطان» إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد أقل من 5 سنوات وانجبت خلالها ابنتها، حيث وصلت علاقتها مع زوجها إلى طريق مسدود، خاصة وأن ما أغراها بزوجها أنه كان يعيش في أمريكا، وكان هدفها الأساسي السفر إلى أمريكا وفق تعبيرها، منوهة إلى أنها كانت تحبه في المرحلة الأولى لكن اختلفت مشاعرها عندما تغيرت معاملته معها.

يُذكر أن الفنانة صـفاء سلطان أطلت في موسم دراما رمضان 2021 من خلال المشاركة في مسلسل خريف العشاق، بالإضافة إلى تقديمها برنامج المسابقات “الكنز” يوميًا علي شاشة سوريا دراما

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