احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بيوم ميلاد ابنة شقيقتها. وهو ما تبين من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيها برفقة الفتاة وزوجها المنتج محمد الترك وابنتهما غزل ووالدتها وشقيقتاها إيمان وابتسام وعدد آخر من المقربين.

وتعليقاً عليها كتبت: “كل عام وانتِ جميلتي حبيبة خالتك كان يوم عائلي وجميل شكراً عمري على كل شي منورين”. ولفتت الطفلة الأنظار بجمالها وأشار الكثيرون إلى أنها تشبه خالتها الفنانة إلى حد ما فيما ذكر آخرون أنها أكثر منها جمالاً وأنها سرقت الأضواء منها. وحققت الصور أكثر من 118 ألف إعجاب.

كما نشرت الفنانة فيديو سجّل أجواء الاحتفال. ويشار إلى أنها أثارت الاهتمام في مرات كثيرة بسبب ملابسها الضيقة ونشرت لاحقاً على الحساب نفسه صوراً ظهرت فيها مرتدية السروال اللاصق. وهذا ما دفع الكثير من المتابعين إلى السؤال عن سبب ذلك وإلى الإعراب عن استغرابهم. كما عبر بعض معجبيها عن عتبهم لافتين إلى أن القفطان يليق بها أكثر.















