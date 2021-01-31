تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (كرمة) حفيدة الفنان المصري “صلاح عبدالله”، من إبنته “دنيا صلاح عبدالله”، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفلة الجميلة بعض الشئ مع جدها الفنان .

كما نشرت الفنانة مي كساب صورة جمعتها بـ كرمة حفيدة صلاح عبدالله، وكان هذا أول ظهور لها علي السوشيال ميديا، وعلّقت مي على الصورة بقولها:” أنا والعسل كرمه حبيبه قلبي بنت دنيا صلاح عبدالله ودكتور هيثم سعيد.. الله اكبر عليها ربنا يحفظها حبيتها قوووووي يلا يا كرموكه انا مستنياكي عشان ننزل البسين”.

حفيدة الفنان القدير “صلاح عبدالله” مع الفنانة “مي كساب”

من ناحية أخري، احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده الـ 65 عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام. بنشر صورة له مع أحفاده (مراد وكرمة) اثناء إحتفاله بعيد ميلاده وعلّق عليها قائلا “في ذكرى يوم مولدي #السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم #أطيب الطيبين، صورة مالسنة اللي فاتت بكل اللي فات مالسنين، #أحفادي، #كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لإسعاد يربنا يحفظهم ويبارك فيهم #قولوا آمين”.

وعلي الصعيد الفني، يُشارك الفنان صلاح عبدالله حالياً في “مسلسل جمال الحريم” الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة “مسلسل 2 في الصندوق” ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. المسلسل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.