تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت الفنان السوري محمد قنوع وأفراد عائلته ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين، وقد بدا فيها برفقة زوجته وابنتيه وابنه الأصغر. وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمال الزوجة والأولاد. ومما جاء في التعليقات: “ماشالله عيلة جميلة محترمة متل القمار” و”زوجته كتير حلوي” و”عائلة جميلة” و”ابنه نسخة عنه”.

ويشار إلى ان قنوع كان قد أثار الكثير من الجدل بسبب تصريحات أدلى بها وتناولت مواضيع الحجاب والفن واللاجئين السوريين وحياتهم الخاصة.

وعبّر في هذا السياق عن معارضته التامة لتصريح سابق للفنانة السورية رشا رزق بشأن منع اللاجئين في المخيمات ودول الخارج من الإنجاب، لافتاً إلى أن “موضوع إنجاب الأولاد أمر خاص ولا يحق لأحد التدخل فيه”، ومعتبراً أن لكل شخص حريته في أخذ قرار الإنجاب من عدمه.

وعبّر في إطار آخر عن فخره بارتداء زوجته وبناته الحجاب والتزامهن بعادات المجتمع الشرقي المحافظ وتقاليده، مؤكداً أنه ليس متعصباً وأن زوجته ارتدت الحجاب بناء على قناعة خاصة بعد أشهر من زواجهما.

وعن بناته قال محمد قنوع إنهن تأثرن بعد أن وجدن البيئة المحيطة بهن تؤيد ارتداء الحجاب، مضيفاً أن الحجاب والفن لا يجتمعان، وأن مهنة التمثيل لا تناسب لهذا السبب ابنته ماسة، متمنياً أن تمتهن الإخراج.