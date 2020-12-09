تداولت مواقع التواصل الإجتماعي عدة صور نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة نيللي كريم، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ كبير، حيث أثنى المتابعون على جمالها اللافت.

وعقبوا على الصور بقولهم :”أجمل طفل في العالم” .وعلّق الكثيرون من الجمهور على الصور المتداولة للممثلة الجميلة، مؤكدين أن ملامح نيللي لم تتغير وإن كان ظاهراً وجود زيادة ملحوظة في وزنها خلال صغرها . واشاد البعض بكونها نجحت في الحفاظ على ملامحها دون عمليات التجميل مثل العديد من النجمات وهو شيء يحسب لها.

في سياقٍ آخر، حصلت النجمة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في “مسلسل ب 100 وش”،من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وأنطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك نيللي كريم في بطولة “فيلم العميل صفر”، مع أكرم حسنى، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته الفنانون لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

كما تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل “دهب” بعد انتهائها من تصوير “فيلم العميل صفر”، للنجم أكرم حسنى، ويعد إسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية