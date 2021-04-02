شارك النجوم والمشاهير في مصر بعزاء ابنة الفنانة السورية جومانا مراد التي فارقت الحياة قبل أيام قليلة وسط حالة من الحزن بين الجمهور والوسط الفني.

وتداول رواد السوشال ميديا مقاطع فيديو من استقبال جومانا مراد للمعزين في حديقة منزلها في حي الزمالك بالقاهرة، حيث أطلت الفنانة السورية مرتدية الكمامة تطبيقًا للإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا.

وحضر من النجوم إلى العزاء كل من الفنانة التونسية درة وزوجها، والفنانة وفاء عامر، والكاتبة إنجي علاء، إلى جانب العديد من أهل وأصدقاء جمانة مراد، وغير العاملين بالمجال الفني والنشاط الدرامي.

وانهالت رسائل التعازي أيضًا من جانب الجمهور عبر مواقع التواصل فور تداول الفيديوهات المتعلقة بالعزاء، داعين بالصبر والسلوان لجومانا مراد على فقدان ابنتها.

وكانت جومانا قد أنجبت ابنتها مع شقيقها التوأم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأطلقت عليهما اسم ديانا وعلي من زوجها رجل الأعمال ربيع بسيسو، بعدما انتهت من تصوير مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة المصرية يسرا.

واتضح فيما بعد أن ديانا كانت تعاني من أزمة مرضية صعبة في شهورها الست الماضية ورفضت جومانا مراد الإفصاح عن طبيعته، حتى فارقت الحياة في نهاية شهر مارس/ آذار المنصرم.

وأعلنت الفنانة السورية جمانا مراد، الإثنين الماضي، عن وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتبت عبر “إنستغرام”: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي”.

وأضافت: “فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي”.

وتلقت الفنانة السورية فور الإعلان عن الخبر المحزن مئات رسائل التعزية من الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أبرزهم الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، والفنانة المصرية، بشرى، والفنان السوري باسم ياخور، والفنانة السورية كندة علوش، وكذلك صباح الجزائري، وأمل عرفة، وهبة نور، وديمة الجندي، وغيرهم.