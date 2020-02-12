نشرت الراقصة جوهرة عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء رقصها في إحدى الحفلات الخاصة إلا أنها اضطرت لحذفه بعدما انهالت عليها التعليقات المنتقدة للحاضرين في الحفل الذين يتابعون عرضها.
وأعادت جوهرة نشر الفيديو من جديد بعد تعديل الفيديو وإخفاء ملامح الحضور بهدف عدم التسبّب بالإحراج لهم بعدما سمحوا لها أصحاب الحفل بنشر الفيديو وكتبت معلقة: “أنا حقًا أحبكم يا رفاق، لكنكم تحدثتم كثيرًا عن الناس الجالسين خلفي”.
وتابعت: “إذا كنتم لا تفضلون أن تنشر الفيديوهات القادمة، من فضلكم احترموا بعضكم خصوصاً الناس الذين سمحوا لي بتصوير عملي ومشاركته معكم وإلا سنبقى هكذا من دون أي فيديوهات”.
شاهدوا جوهرة تتعرض لموقف محرج .. وتحذر!
نشرت الراقصة جوهرة عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء رقصها في إحدى الحفلات الخاصة إلا أنها اضطرت لحذفه بعدما انهالت عليها التعليقات المنتقدة للحاضرين في الحفل الذين يتابعون عرضها.