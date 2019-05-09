شاهدوا.. جو رعد يثير الجدل بانتقاده لأداء سيرين عبد النور التمثيلي في الهيبة

وجه الفنان ​جو رعد​ انتقاداً للممثلة اللبنانية سيرين عبد النور من وجهة نظره كخبير ماكياج على مشاهدها في حلقة أمس من مسلسل الهيبة حيث كتب :”عبد النور امرأة جميلة اما مهنيا ? بنسبة لرموشك وحمرتك انت و نايمي ما بيقطعوا! بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه و صوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا ! وحمرتك الحمرة ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي و بعرفك كريمة الاخلاق و ما اتقوليلي انوا رموشك و حمرتك طبيعيين”.

#سيرين عبد النور امرأة جميلة امامهنيا ?

بنسبةلرموشك وحمرتك انت و نايمي ما بيقطعوا!

بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه و صوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا ! وحمرتك الحمرة ما انزاحت ولا اتلطخت

بتمنى ما تزعلي و بعرفك كريمة الاخلاق

و ما اتقوليلي انوا رموشك و حمرتك طبيعيين — Joe Raad (@JoeRaad) ٨ مايو ٢٠١٩

وجاءت التعليقات متباينة بين من أيّد رعد في انتقاده حيث علق ت إحدى المتابعات :”شو خص الحومرا الحمرا وبأنو تلطخ مهو ضربها على اديها وخفف انتقدات لانو المشهد مقنع مليون بالمية”، فيما علق آخر :”يمكن المشهد كان إنو خوفها بالتكسير نظراً إنو هي صحفية او بتظهر بالتلفزيون مش عم دافع بس انا منان استفزني المشهد وحاولت لاقيلو تبربر”، وجاءت بعض التعليقاتك كالتالي :

“صح معك حق حتى الكرسي تبعها ما تغير نفس الملاحظه”، “صحيح جو ما انت كوافير وكنت تعمل شعر سيرين من زمان صح وبتفهم باللوك نبهتني لشي ما كنت منتبهتلو بس يمكن هيك الدور بدو”، “جو وفر نصايحك بليز هو ما ضربها بالقشاط ولا رشها بالمي وع فكرة في مكياج ثابت اذا ما سمعان في وثانكس.