نشرت الإعلامية اللبنانية ​جيسيكا عازار​ الصور الأولى لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم الكبير بإطلالتها وفستانها المبهر، كما تلقّت جيسيكا العديد من التعليقات من قبل المتابعين الذين قدموا لها التهاني بمناسبة زواجها على ​رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان​.

وكانت احتفلت جيسيكا عازار بحفل توديع العزوبية، بحضور الأصدقاء والأقرباء.

وكانت لافتة مشاركة الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والموسيقي اللبناني ​ميشال فاضل​ في الحفل، وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات وصور من الحفل، ظهرت فيها جيسيكا بفستان أبيض طويل.

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