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شاهدوا جيني إسبر تثير جدلاً واسعاً بسبب “الفوتوشوب”.. وتتعرض للإنتقادات

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جيني إسبر

أثارت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ جدلاً واسعاً بين المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة ظهرت فيها بفستان أسود من تصميم علاء سركيس، لكن عند التدقيق بالصّورة لوحظ أن إسبر وقعت بخطأ واضح ولم تتنبه إليه.
وأشار عدد كبير من المتابعين، إلى أن قدم إسبر تبدو نحيفة جداً، الأمر الذي عرضها للإنتقادات بسبب سوء إستخدامها لتقنية “الفوتوشوب”.
ومن ناحية أخرى، تشارك إسبر بعدة أعمال لهذا الموسم؛ إذ انضمت مؤخرًا لمسلسل “المنصة” وهو من تأليف هوزان عكو و إخراج التونسي مجدي السميري، وستؤدي أحد أدوار البطولة الرئيسة في العمل.

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