شاهدوا.. حارس نوال الزغبي يثير الجدل ويضعها في موقف محرج في المغرب

تتواجد الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ في المغرب لإحياء حفل لمحبيها هناك وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات وصور لدى وصولها الى المطار الى حين انطلاق موعد حفلها.

ونشرت نوال الزغبي فيديو لها أثناء توجهها الى المسرح والى جانبها حشد من المرافقين ومن بينهم حارسها الشخصي في المغرب والذي لفت الأنظار بطوله وعلّقت عليه نوال ممازحة “مش أنا القصيرة هوي كثير طويل”.

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أطلقت منذ أسابيع أغنيته الجديدة “القوية” عبر يوتيوب من کلمات مازن ضاهر والحان فضل سلیمان وتوزیع جیمي حداد.