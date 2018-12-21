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شاهدوا.. حازم شريف يطلق أغنيته “ندم” مع الفنان التركي Ozan Koçer

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Hazem Sharif - Nadam Ft. Ozan Kocer

حازم شريف-أوزان كوشر

أطلق الفنان السوري ​حازم شريف​ أغنيته الجديدة “ندم” على شكل ديو مع الفنان التركي ​أوزان كوشر​ Ozan Koçer وذلك عبر حسابه الرسمي على “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي ولحن تركي من توزيع جان صليبا، انتاج شركة حفلات برودكشن لصاحبها السيد ​عماد قانصو​.

وتمّ تصويرها على طريقة الفيديو الكليب والذي كان عبارة عن أجواء تسجيل الأغنية داخل إستديو التسجيل.

ويأتي هذا العمل بين كوشر وشريف بعد اللغط الذي حصل بإتهام الأخير بسرقة الأغنية ليتمّ عقد مؤتمر صحفي بينهما في بيروت لتوضيح الحقيقة وليتبين أن الشركة المنتجة التي يمتلكها المنتج ومتعهد الحفلات عماد قانصو وهي “حفلات برودكشن” قد أخذت كامل حقوق الملكية للألحان من “ساسيم” في تركيا.

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