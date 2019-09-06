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شاهدوا.. حسام حبيب يكشف أخيراً حقيقة حمل زوجته شيرين عبد الوهاب!

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sherine houssam habib o

في الآونة الاخيرة انتشرت أخبار كثيرة تفيد ان الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ تقضي عطلتها في الولايات المتحدة الأميركية وانها لا تحيي الحفلات لانها حامل بطفلها الاول من الفنان ​حسام حبيب​ وانها لن تعود الى مصر قبل ولادة الطفل الا ان حسام نكر الموضوع في اتصال مع برنامج ET بالعربي وقال انه زوجته لا تنتظر مولودهما الاول وأنّهما كانا في لندن وليس أميركا.

شيرين التي عبرت عن رغبتھا بالانجاب من حسام في أكثر من لقاء إعلامي يبدو انها تقضي عطلتها بعيدا عن الاشاعات التي تصدر كل يوم ولكن لماذا غابت عن المهرجانات والحفلات هذا الصيف؟

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