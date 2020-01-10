شاهدوا.. حسن حسني عن خبر وفاته مجدداً: مستعجلين ليه بس

حل الفنان الكبير حسن حسني، ضيفاً على برنامج «أحلى النجوم» المذاع على فضائية «المحور» وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، حيث أكد أنه لا يعرف الشخص الذي يشيع من حين لآخر خبر وفاته؛ موضحاً أنه عندما سئل عن ذلك الخبر مراراً قال: “كويس دي بروفة كويسة”.

وأشار إلى أنه لا يوجد عداء بينه وبين أحد ليفعل هذا المقلب أكثر من مرة؛ منوهاً أن الفاعل لو يشيع هذا من باب الاستخفاف فدي بقت حاجة “دمها تقيل”.



وقال في معرض حديثه عن تكرار شائعة وفاته الفترة الأخيرة، إن أولاده يصابون بالفزع عند قراءه مثل هذه الأخبار، مردداً: “ياخوانا إنتوا مستعجلين ليه، ده لكل أجل كتاب هييجي يومي هموت على طول”.

وأكد أن الأمر أصبح مفزعاً لدرجة أن أحد أولاده كان مسافراً انتابه الفزع عندما سمع تلك الشائعة فعاد لمصر.