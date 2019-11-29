شاهدوا.. حسين الجسمي يطلق أغنيته الجديدة “العاصمة”

أطلق الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ أغنية جديدة بعنوان “العاصمة” عبر “يوتيوب” من كلمات يابر سيف القبيسي، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، وهي مهداة لأبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن ناحية أخرى، كان شارك الجسمي مؤخراً بملتقى التنمية السياسية في البحرين، وتحدث خلال الجلسة الختامية التي حملت عنوان “الفن.. رسالة وطنية مؤثرة”، حول مدى تأثير الفن في تعزيز قيم الانتماء للوطنية، موضحاً مدى تأثير الأغنية الوطنية في نفوس الشعوب وخاصة العربية منها، ناثراً خلال حديثه رسائل إيجابية هادفة لتنمية قيم وثوابت المواطنة في نفوس أفراد المجتمع وأجياله الناشئة، وباعتبار أن الفن الراقي يستخدم للتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه الوطن والقيادة من خلال الأغاني الوطنية، وسيظل هو إحساس الشعوب ومحرك مشاعرهم وأحد دعائم البناء والتنمية، مما يعزز روابط الفرد بوطنه، وقال: “العمل الفني هو إستثمار فكري وفني للأجيال القادمة”، مؤكداً أنه بحريني في الإمارات.