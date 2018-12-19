شاهدوا حسين الجسمي يغنّي المحبة والسلام في الفاتيكان.. تحية بالإيطالية وكلمة بالانكليزية

شارك الفنان الإماراتي #حسين_الجسمي في الحفل الخيري الذي أقيم في #الفاتيكان لمساعدة نازحي العراق وأوغندا، مع عدد من نجوم الغناء في العالم، بحضور ستة الاف متفرّج وغنى أغنية “we are the world”، موجّهاً التحية للحضور باللغة الإيطالية، كما القى كلمته باللغة الإنكليزية ونشر مقاطع فيديو من الحفل عبر حسابه في “إنستغرام”، وكتب: “‏كمسلم إماراتي عربي من أبناء ‎#زايد… أفتخر اليوم بوقوفي أمام العالم على خشبة مسرح ‎الفاتيكان حاملاً معي رسالة السلام المتسامحة والمحبة للإنسانية بكل عروقها ودياناتها… نعم ثقافة الفن تؤكد كل يوم أنها الرسالة الإنسانية النبيلة، صانعة جسور التواصل بين البشر مهما كانت لغتها وعرقها”.

الحفل كان بقيادة المايسترو ريناتو سيريو، وفي مشاركة 14 فناناً، وتم تسجيله لعرضه ليلة الميلاد على القناة الإيطالية الخامسة وعبر قنوات “Mediaset” العالمية.







