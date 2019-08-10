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شاهدوا.. حسين فهمي يثير الشكوك مجدداً بصورته مع هذه السيدة بحفل جينيفر لوبيز

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moustafa and hussein fahmi

حسين ومصطفي فهمي

بعد ما تردد بأن النجم حسين فهمي يعيش قصة حب جديدة مع سيدة من خارج الوسط الفني، عاد ليثير ضجة مجدداً ومزيداً من الشكوك بعد أن حرص على تواجد هذه السيدة معه بحفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، والذي أقيم منذ ساعات بالساحل الشمالي.

وحضر النجم المصري مع شقيقه النجم مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى، وذلك بعد احتفالهما بميلاد الأخيربأجواء مميزة.

يذكر أن فهمي سبق له الزواج أكثر من خمس مرات، ومن أبرز زيجاته زواجه من ميرفت أمين ولقاء سويدان.

من ناحية أخرى، حرص عدد من الفنانين على التواجد بحفل جينيفر لوبيز ومنهم منى زكي وأحمد حلمي وتامر حبيب ورزان مغربي.

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