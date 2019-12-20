شاهدوا.. حفل زفاف مشاعل الشحي وأحمد خميس الثاني تسيطر عليه أجواء الترف والفخامة

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديوهات من الحفل الثاني الذي أقامه الممثلين الإماراتيين ​مشاعل الشحي​ و​أحمد خميس​ لمناسبة زواجهما، وكان لافتاً للمتابعين أجواء الترف والفخامة التي سيطرت على الحفل.

وفي إحدى الفديوهات، تظهر الشحي وهي تسير متجهة إلى قاعة الحفل مرتدية فستان زفاف ملكياً لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وبدورها نشرت الشحي عبر صفحتها الخاصة، مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه مرتديةً فستاناً آخر، وترقص استعداداً لإلقاء باقة الورود في اتجاه المدعوات.

وأثارت هذه الفيديوهات جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين أشاروا إلى ان هذا الإحتفال هو مجرد إستعراض ولا لزوم له.

