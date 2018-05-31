شاهدوا حفيدة مديحة يسري في موقف مثير للجدل طريقة تعاملها مع أقاربها صادمة أثناء التشييع

رفضت حفيدة الفنانة الراحلة مديحة يسري أن يستقل أقاربها سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان إلى مثواه الأخير.

وقد انتشر مقطع فيديو يظهر الحفيدة وهي في حالة انفعال وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة في مسجد السيدة نفيسة بحسب ما ذكر موقع “فيتو”.

ويشار إلى أن تشييع الممثلة القديرة التي عرفت بلقب “سمراء النيل” شهد حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم نجلاء فتحي ونبيلة عبيد وسمير صبري وأشرف زكي ودلال عبد العزيز.

ويشار إلى أن مديحة يسري توفيت بعد صراع طويل مع المرض عن 97 عاماً. ومن المقرر، بحسب الموقع، أن يقام العزاء يوم السبت المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية.