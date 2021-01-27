أكد الفنان الشاب عمر محمد رياض، حفيد النجم الراحل محمود ياسين أن الإنسان يجب أن يعمل على نفسه بشكل كبير لأن الموهبة بدون تدريب لا تعني شيء.

وأشار إلى أنه لا يزال يدرس ووالده لا يحب أن يُدخله مهنة الفن من البداية ولكنه طلب منه السعي والتطوير من نفسه وهو ما فعله.

وأضاف في مداخلة هاتفية إلى برنامج “هذا الصباح” أمس الثلاثاء، أن الفرصة سنحت له بسبب السعي وشارك بالفعل في عدد من الأعمال، رغم أنه لم يكن يتوقع أن الفرصة يمكن أن تأتي بسهولة.

ولفت الى أنه كان يجلس مع جده من صغره وكان دائما يقول له إنه يجب عليه توفير مهنة أخرى للعمل عليها بحيث يكون التمثيل هواية.

وتابع عمر، نجل الفنان محمد رياض، أنه كان يمثل أحيانًا أمام عائلته ولكن الأكثر كان يمثل أمام أصدقائه بعض المشاهد، وأن والدته كانت ضد الاستعجال في خوض المجال الفني بل يجب التأني والعمل على النفس بشكل أكبر إلى حين تأتي فرصة جيدة، موضحا أن جده علمه الصبر والتفكير في كل خطوة مع تطوير الذات.

وأوضح الشاب أنه يتخوف من المقارنة بينه وبين أفراد عائلته، لافتاً الى انها مسؤولية كبيرة ولكن من يدخل المجال الفني عليه أن يكون جاهزا لهذا، خصوصا وأنه لا يمتلك أي خبرة بعد.