شاهدوا.. حلا الترك تثير الجدل بإطلالة أكبر من سنها وبشكل أظافرها

أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجدل مجدداً، باعتمادها إطلالات أكبر من سنها البالغ 17 عاماً، من ناحيتي الملابس والمكياج

وشاركت الترك جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورتين من إجازتها الصيفية في الأردن، حيث أطلت بفستان من دون أكمام، نسقته مع توب سوداء أسفله، بينما اعتمدت مكياجاً قوياً، بأحمر شفاه حاد، وأظافر طويلة جداً.

يُذكر أن والدة حلا منى السابر قضت معها جانباً من الإجازة في الأردن قبل أن تعود الى البحرين، لا سيما أنها خسارة حضانة أولادها لصالح طليقها المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وكان تقرير لصحيفة “البلاد” البحرينية ذكر أن المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين أصدرت حكماً بعودة الترك وشقيقيها إلى حضانة والدهم بعد الطعن الذي تقدم به الأخير قبل عامين تقريباً من اجل استعادة حضانة أولاده، بعد انتقالها إلى والدتهم.



ونشرت الصحيفة ما جاء في نص الحكم الذي قضى بأن يستعيد الأب حضانة أولاده، باعتباره يتمتع بأحقية تربية ابنته إلى أن يشتد عودها.

ولفت إلى أن الترك أظهر في دعواه أن حلا تخطت سن الحضانة التي حصلت عليها طليقته منى السابر في وقت سابق. وأشار إلى أن أحد شقيقها سيبلغ السن نفسها قريباً، متهماً الأم بالإهمال.