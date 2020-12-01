كشفت ​منى السابر​ والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ عن أن الأخيرة رفعت ضدها دعوى قضائية لم تكشف عن تفاصيلها، مشيرةً إلى أن حلا لم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها قائلةً:”مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها” واضافت: “أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وتحدثت عن لقائها بإبنتها في المحكمة، إذ أنها لم تستطع من تمالك دموعها، وقالت:”ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلوها”، وتابعت: “رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو أصلاً ما حلو بحقهم”.



ومن ناحية أخرى، أعربت السابر عن عدم إعجابها بالمقابلة التي أجراها الإعلامي مصطفى الآغا مع حلا في برنامجه “صدى الملاعب” مؤخراً، قائلةً:””ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة ان تنحط في هيك طريقة اسئلة”.

ووجّهت رسالة الى ابنتها: “يا حلا أنا أم وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة الا لما تصيري أم وانت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك أحسن العالم بس بليز احسي بإمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني وان شاء الله أشوفها عن قريب لأني فعلاً حابة أشوفها ويمكن انزل دبي عشان اشوفها”.