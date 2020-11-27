ما زالت حلقة الفنانة الشابة حلا الترك من برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة MBC تحدث ضجة كبيرة. وانتشر مؤخراً على المواقع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص ما أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وفيما كان الممثل الكوميدي اللبناني عباس جعفر يؤدي أغنية أصدرها في وقت سابق، بدأت حلا بمرافقته عن طريق أداء حركات الدبكة اللبنانية. وحقق الفيديو في أقل من ساعة واحدة بعد نشره أكثر من 5 آلاف مشاهدة.

ويشار إلى ان حلا واجهت موجة من الانتقادات بسبب ردها على سؤال عن أكثر الأشخاص أهمية في حياتها. وذكرت في هذا السياق جدتها مهى الترك وعمتها وخالتها. وتساءل الكثيرون عن هوية الخالة وعما إذا كانت تقصد بهذا زوجة والدها الفنانة دنيا بطمة.

كذلك هاجمها الكثيرون متهمين إياها بعقوق الوالدين لأنها لم تذكرهما في إجابتها واعتبروا أنها لا تعترف بفضلهما. وتحدثت الفنانة في اللقاء نفسه عن دراستها حيث تبين أنها تتابعها في مجال الـDesign في إحدى جامعات دبي.