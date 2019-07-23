شاهدوا.. حلا شيحا معجبة بأغنية عمرو دياب”بحبه”

عبرت الفنانة المصرية ​حلا شيحا​ عن إعجابها بأغنية الفنان ​عمرو دياب​ الجديدة، التي تحمل عنوان “بحبه”، وذلك بعد نشرها لجزء من أغنية دياب على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها بتعليق: “أحلى أغنية بجد”

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> احلي أغنية بجد ♥️ #عمرودياب#amrdiab A post shared by 7ala Shiha (@halashihanew) on Jul 21, 2019 at 2:44am PDT



الجدير بالذكر أن “بحبه” هي أول أغنية أبصرت النور من ألبوم “أنا غير” للفنان المصري عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامه الهندي.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم قريباً، بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي استضافتها مصر وفازت بها الجزائر