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شاهدوا.. حلا شيحا معجبة بأغنية عمرو دياب”بحبه”

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hala shiha uu

عبرت الفنانة المصرية ​حلا شيحا​ عن إعجابها بأغنية الفنان ​عمرو دياب​ الجديدة، التي تحمل عنوان “بحبه”، وذلك بعد نشرها لجزء من أغنية دياب على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها بتعليق: “أحلى أغنية بجد”

 

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احلي أغنية بجد ♥️ #عمرودياب#amrdiab

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الجدير بالذكر أن “بحبه” هي أول أغنية أبصرت النور من ألبوم “أنا غير” للفنان المصري عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامه الهندي.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية الخاصة بالألبوم قريباً، بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي استضافتها مصر وفازت بها الجزائر

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